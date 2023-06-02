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Элина Свитолина - Анна Блинкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ролан Гаррос

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Элина Свитолина - Анна Блинкова: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 02.06.2023 ⋇ Теннис онлайн на UA-Футбол "

Элина Свитолина - Анна Блинкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, второго июня, сыграет свой матч третьего круга открытого чемпионата Франции. Украинка будет противостоять представительнице страны без гимна и флага Анне Блинковой. Матч начнется не раньше 16:05.

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Ранее Элина Свитолина уже прошла двух соперниц на этом турнире. В первом круге была победа над итальянкой Тревизан в двух сетах, а затем в трех партиях одолела австралийку Сторм Сандерс.

Сейчас Элина Свитолина находится в рейтинге WTA ниже 150-й позиции, что связано с декретным перерывом в карьере. Блинкова по состоянию на сегодняшний день близка к вхождению в топ-50.

Добавим, что именно Блинкову Элина Свитолина победила в состоявшемся в мае финале турнира в Страсбурге.

02.06.2023. Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина - Анна Блинкова

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