Элина Свитолина - Анна Блинкова. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ролан Гаррос

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина сегодня, второго июня, сыграет свой матч третьего круга открытого чемпионата Франции. Украинка будет противостоять представительнице страны без гимна и флага Анне Блинковой. Матч начнется не раньше 16:05.

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Ранее Элина Свитолина уже прошла двух соперниц на этом турнире. В первом круге была победа над итальянкой Тревизан в двух сетах, а затем в трех партиях одолела австралийку Сторм Сандерс.

Сейчас Элина Свитолина находится в рейтинге WTA ниже 150-й позиции, что связано с декретным перерывом в карьере. Блинкова по состоянию на сегодняшний день близка к вхождению в топ-50.

Добавим, что именно Блинкову Элина Свитолина победила в состоявшемся в мае финале турнира в Страсбурге.

02.06.2023. Ролан Гаррос. Третий круг

Элина Свитолина - Анна Блинкова