После прилета оккупанты срочно выводят корабли из порта Бердянска
Переполошились
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После взрывов, раздавшихся днем 2 июня, из Бердянского порта бегут российские корабли.
Об этом сообщили в Telegram-канале Бердянского городского совета.
"По предварительным данным, из Бердянского порта бегут корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерновых и металлолома", - говорится в сообщении.
Напомним, во временно оккупированном Бердянске днем 2 июня
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