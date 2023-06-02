После прилета оккупанты срочно выводят корабли из порта Бердянска

После взрывов, раздавшихся днем 2 июня, из Бердянского порта бегут российские корабли.

Об этом сообщили в Telegram-канале Бердянского городского совета.

"По предварительным данным, из Бердянского порта бегут корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерновых и металлолома", - говорится в сообщении.