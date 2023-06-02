Песков заявил, что предпосылок для диалога по Украине нет

Российская сторона продолжает настаивать на отсутствии предпосылок для диалога о войне в Украине.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

"Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе", цитирует Пескова российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Ранее специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что, по его мнению, ни Украина, ни Россия "не закрыли дверь для переговоров".