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Песков заявил, что предпосылок для диалога по Украине нет

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Москва заявляет, что не готова к переговорам

Песков заявил, что предпосылок для диалога по Украине нет

фото из свободных источников

Новина українською

Российская сторона продолжает настаивать на отсутствии предпосылок для диалога о войне в Украине.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

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"Предпосылок для диалога по Украине нет, хотя вокруг все больше пока абстрактных, но рассуждений о мирном процессе", цитирует Пескова российское пропагандистское агентство новостей "РИА-Новости".

Ранее специальный представитель правительства Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что, по его мнению, ни Украина, ни Россия "не закрыли дверь для переговоров".

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В статье: война с россией дмитрий песков
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