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9-летняя девочка, погибшая вместе с мамой во время обстрела Киева 1 июня, была дзюдоисткой

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Виктория Ивашко занималась дзюдо в спортивном клубе

9-летняя девочка, погибшая вместе с мамой во время обстрела Киева 1 июня, была дзюдоисткой

фото из соцсетей

Новина українською

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк рассказал о 9-летней девочке, которая погибла во время ракетных обстрелов россиян Киева 1 июня.

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"Девятилетняя девочка, погибшая вместе с мамой во время обстрела Киева позапрошлой ночью в Деснянском районе, была дзюдоисткой.

Ее зовут Виктория Ивашко, несколько лет ребенок занимался дзюдо в спортивном клубе Judo Master, еще в минувшие выходные выходил на татами на соревнованиях в Киеве, одерживал свои первые победы, мечтал о больших достижениях.

Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный, но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо.

Со вчера, когда я узнал эту страшную новость, не могу найти себе места. Это очень болезненно для всей украинской семьи дзюдо.

На сегодняшний день во время полномасштабной войны в Украине погибли уже 483 ребенка. Мы потеряли уже 300 спортсменов.

Каждую ночь не спим, потому что раздаются бесконечные сирены, летят из россии дроны и ракеты. А между тем дзюдоисты-военнослужащие армии россии выходят на мировые татами при поддержке IJF, сегодня они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран-при Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов.

Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей Виктории Ивашко", - написал Кошляк.

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В статье: война с россией
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