  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский – странам, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого и начну публично бороться
В тренде

Зеленский – странам, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого и начну публично бороться

Общие новости
(2 голосов)

Такая "поддержка" делает из западных союзников и Украины "болванов"

Зеленский – странам, которые помогают России обходить санкции: Я устал от этого и начну публично бороться

Zelenskiy / Official

Новина українською

Президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве заявил, что устал от действий стран, помогающих России обходить западные санкции.

Читайте также"Может быть нокаут": Зеленский пообещал жесткую реакцию на закрытое убежище в Киеве

По его словам, есть "государства во всем мире и на европейском континенте, которые хотят или не хотят, но помогают России обходить санкции", передает ЛігаБізнесІнформ.

"Честно говоря, я даже немного устал в этой борьбе. Я думаю, что я начну публично бороться с теми, кто позволяет обходить эти санкции", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что такая "поддержка" приводит к увеличению производства ракет в стране-агрессоре и делает из западных союзников и Украины "болванов".

"Чтобы мы все выглядели адекватными, а не болванами, можно думать, как продуцировать сотни ракет, и как это сложно сделать, а не давать возможность, чтобы они (россияне. – Ред.) обходили санкции, производя баллистические ракеты", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что в "коалицию Patriot" также входит невозможность обхода санкций. Других подробностей он не предоставил.

По теме
yellow-arrow
Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке
yellow-arrow
Официально: Беседин покинул Омонию
yellow-arrow
Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
БюроСтавокЮтуб (Киев)
02.06.2023 в 19:20
Всі хотять заробляти...Що їм до нас???
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде