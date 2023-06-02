Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023
Украинка вырвала победу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос. В 1/16 финала она обыграла россиянку Анну Блинкову.
2 июня. Ролан Гаррос. 1/16 финала
Элина Свитолина - Анна Блинкова 2:1 (2:6, 6:2, 7:5)
Матч продлился 2 часа и 15 минут. За это время украинка совершила 5 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейкпоинтов.
Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.
За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с девятой сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной.
Стоит отметить, что Элина выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном. Дважды доходила до полуфиналов на турнирах серии Большого шлема (2019) и шесть раз — до четвертьфиналов (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).
Большинство сезона 2022 года украинка пропустила в связи с беременностью.
17 января 2022 года Свитолина провела последний матч сезона, где одержала победу на старте Australian Open у французской теннисистки Фионы Ферро.
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