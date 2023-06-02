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Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023

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(4 голосов)

Украинка вырвала победу

Элина Свитолина обыграла россиянку Блинкову и вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос-2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос. В 1/16 финала она обыграла россиянку Анну Блинкову.

2 июня. Ролан Гаррос. 1/16 финала

Элина Свитолина - Анна Блинкова 2:1 (2:6, 6:2, 7:5)

Матч продлился 2 часа и 15 минут. За это время украинка совершила 5 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовала 7 из 12 брейкпоинтов.

Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала.

За выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с девятой сеяной россиянкой Дарьей Касаткиной.

Стоит отметить, что Элина выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном. Дважды доходила до полуфиналов на турнирах серии Большого шлема (2019) и шесть раз — до четвертьфиналов (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).

Большинство сезона 2022 года украинка пропустила в связи с беременностью.

17 января 2022 года Свитолина провела последний матч сезона, где одержала победу на старте Australian Open у французской теннисистки Фионы Ферро.

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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
02.06.2023 в 18:57
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Sandra777 (Львів)
02.06.2023 в 18:52
рашку на парашку
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alex 66 (Кременчук)
02.06.2023 в 18:43
Оце добре! Спочатку Леся Цуренко, а тепер і Еліна Світолінв відпетрушили ка.цапку))) То є добре.
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