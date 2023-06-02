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Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке

Общие новости
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Теннисные болельщики не озабочена войной

Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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На открытом чемпионате Франции Элина Свитолина в трех сетах победила россиянку Анну Блинкову. Матч длился более двух часов.

После победы Элина Свитолина не пожала руку россиянке, а лишь поблагодарила судью за работу. Такой жест украинки публика на трибунах восприняла свистом.

Это уже не первый случай на этом Ролан Гаррос, когда украинскую спортсмену освистывают ее позицию не брататься с представителями стран-агрессоров. Ранее была освистана Марка Костюк за отказ пожать руку Арине Соболенко.

Отметим также, что для выражения своей позиции по Косово Ролан Гаррос в качестве площадки использует серб Новак Джокович. При этом свиста с трибун в его адрес не слышно.

Добавим, что украинские теннисистки - участницы основной сетки Ролан Гаррос заранее выбрали модель поведения, заключающуюся в игнорировании дружеских жестов по отношению к представителям стран-оккупантов и агрессоров.

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В статье: Элина Свитолина
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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
02.06.2023 в 19:41
то мабуть свистіли Zапутінці , які втікли у Францію від ЧМОбілцізації.
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alex 66 (Кременчук)
02.06.2023 в 19:20
Ще раз дякую Світоліній. Нехай привикають козломорді, що скоро їм в Европі не радітитмуть а попруть звідти
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