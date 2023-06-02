Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке

На открытом чемпионате Франции Элина Свитолина в трех сетах победила россиянку Анну Блинкову. Матч длился более двух часов.

После победы Элина Свитолина не пожала руку россиянке, а лишь поблагодарила судью за работу. Такой жест украинки публика на трибунах восприняла свистом.

Это уже не первый случай на этом Ролан Гаррос, когда украинскую спортсмену освистывают ее позицию не брататься с представителями стран-агрессоров. Ранее была освистана Марка Костюк за отказ пожать руку Арине Соболенко.

Отметим также, что для выражения своей позиции по Косово Ролан Гаррос в качестве площадки использует серб Новак Джокович. При этом свиста с трибун в его адрес не слышно.

Добавим, что украинские теннисистки - участницы основной сетки Ролан Гаррос заранее выбрали модель поведения, заключающуюся в игнорировании дружеских жестов по отношению к представителям стран-оккупантов и агрессоров.