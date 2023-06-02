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Джокович обыграл Давидович-Фокину на пути к 1/8 финала Ролан Гаррос-2023

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Три сета в копилке у серба

Джокович обыграл Давидович-Фокину на пути к 1/8 финала Ролан Гаррос-2023

Getty Images/Global Images Ukraine

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира серб Новак Джокович вышел в следующую стадию "Ролан Гаррос" — 2023, обыграв представителя Испании Алехандро Давидович-Фокину (34-й в рейтинге ATP) в матче третьего круга.

Новак Джокович - Алехандро Давидович-Фокина 7:6(7:4), 7:6 (7:5), 6:2

Продолжительность матча составила 3 часа 36 минут. Джокович один раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету его соперника три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем раунде соревнований "Большого шлема" во Франции Новак Джокович встретится с победителем противостояния Хуан-Пабло Варильяс (Перу) — Хуберт Хуркач (Польша).

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В статье: Новак Джокович
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