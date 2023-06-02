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"Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов

Общие новости
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(2 голосов)

Организаторы Открытого чемпионата Франции пошли навстречу белорусской теннисистке

"Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов

Новина українською

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась от открытого общения со СМИ после победы над Камиллой Рахимовой (6:2, 6:2) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции.

Как сообщила корреспондентка "Трибуны" Дарья Мещерякова провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов, такое решение поддержали организаторы турнира. Остальным журналистам не сообщили, что она проводит пресс-конференцию.

"Да, после матча (с Костюк - прим.) я пообщалась с прессой, как и обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор ждут вопросы, которые больше касаются политики, и не так сильного моего тенниса.

Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.

Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности.

А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении.

Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру", — сказала Соболенко.

Напомним, что перед матчем с Рахимовой Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки о поддержке президента Беларуси Александра Лукашенко и войне в Украине.

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В статье: война с россией Арина Соболенко
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
02.06.2023 в 21:17
Ти і так запхала голову собі в дупу, чмошниця. Де тобі ще безпечніше буде?
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
02.06.2023 в 20:43
Та невже? В безпеці?...А люди в Україні почуваються в безпеці???С@к@...
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+2
0
avatar
Spokoyno (Київ)
02.06.2023 в 20:58
А тисячі мирних демонстрантів, яких режим луки сховав у тюрми... Мабуть їх розпитують з більшою пристрастю... Чи що для організаторів, що для цієї особи "Спорт вне политики?"
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+1
0

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