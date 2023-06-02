"Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов
Организаторы Открытого чемпионата Франции пошли навстречу белорусской теннисистке
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась от открытого общения со СМИ после победы над Камиллой Рахимовой (6:2, 6:2) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции.
Как сообщила корреспондентка "Трибуны" Дарья Мещерякова провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов, такое решение поддержали организаторы турнира. Остальным журналистам не сообщили, что она проводит пресс-конференцию.
"Да, после матча (с Костюк - прим.) я пообщалась с прессой, как и обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор ждут вопросы, которые больше касаются политики, и не так сильного моего тенниса.
Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей.
Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности.
А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении.
Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру", — сказала Соболенко.
Напомним, что перед матчем с Рахимовой
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