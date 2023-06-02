"Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко отказалась от открытого общения со СМИ после победы над Камиллой Рахимовой (6:2, 6:2) в третьем раунде Открытого чемпионата Франции.

Как сообщила корреспондентка "Трибуны" Дарья Мещерякова провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов, такое решение поддержали организаторы турнира. Остальным журналистам не сообщили, что она проводит пресс-конференцию.

"Да, после матча (с Костюк - прим.) я пообщалась с прессой, как и обычно это делаю. Я знаю, что они до сих пор ждут вопросы, которые больше касаются политики, и не так сильного моего тенниса. Уже много месяцев я отвечаю на эти вопросы на турнирах, очень четко выражая свои чувства и мысли. Эти вопросы не беспокоят меня после моих матчей. Я знаю, что мне приходится давать ответы на вопросы СМИ о тех вещах, которые не связаны с моим теннисом или моими матчами, но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. А я должна чувствовать себя в безопасности, когда даю интервью журналистам после матчей. Я решила избежать подобной ситуации сегодня для собственного психического здоровья и благополучия, и организаторы поддержали меня в этом решении. Это были непростые несколько дней, сейчас я сосредоточена на том, чтобы продолжать показывать хорошую игру", — сказала Соболенко.