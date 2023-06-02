УАФ планирует со следующего сезона возобновить соревнования ДЮФЛ
Но с жесткими требованиями безопасности
uaf.ua
В УАФ состоялось расширенное заседание комитета детско-юношеского футбола, к участию в котором привлечены руководители ДЮФЛУ.
На заседании были рассмотрены вопросы подготовки и проведения чемпионата Украины по футболу среди команд ДЮСЗ сезона-2023/2024.
Комитетом ДЮФ УАФ было поддержано предложение о проведении официальных соревнований, но при соблюдении более строгих требований по нормам безопасности в условиях военного положения.
В частности, командам для допуска к соревнованиям нужно предоставить разрешительные документы от областных, районных военных администраций на проведение соревнований в соответствующем регионе и акта оценки объекта (стадиона) о наличии укрытия, а также безопасного размещения участников соревнований во время возможной воздушной тревоги.
Все члены комитета единодушно поддержали инициативу и дали согласие на начало организационных мероприятий по проведению чемпионата.
ДЮФЛ продолжает работать над проектом регламента на сезон-2023/2024 и предоставит его для ознакомления в ближайшее время.
Напомним, что турниры ДЮФЛ не проводились после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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