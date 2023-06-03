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Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами

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В авто находились четыре предателя

Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами

фото из соцсетей

Новина українською

В оккупированной Михайловке (Запорожская область) сегодня, 2 июня, взорвали автомобиль с коллаборантами и оккупантами.

Об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

"Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил россиян. Мэр Мелитополя добавил, что сейчас уточняется информация о погибших россиянах.

Федоров опубликовал фото взорванного автомобиля.

"Вместо тысячи слов. Взрывное следствие причастности к коллаборационистской деятельности. Силы сопротивления в очередной раз доказывают: каждого, кто предал государство, ждет свой "конец", - написал мэр Мелитополя.

Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами - изображение 1
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В статье: война с россией Иван Федоров
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