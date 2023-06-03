Под Мелитополем взорвали автомобиль с коллаборантами
В авто находились четыре предателя
фото из соцсетей
В оккупированной Михайловке (Запорожская область) сегодня, 2 июня, взорвали автомобиль с коллаборантами и оккупантами.
Об этом сообщает Мелитопольский городской голова Иван Федоров.
"Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, зато немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками Кремля взлетело в воздух прямо возле пункта назначения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе "Гетьман", который гостеприимно кормил россиян. Мэр Мелитополя добавил, что сейчас уточняется информация о погибших россиянах.
Федоров опубликовал фото взорванного автомобиля.
"Вместо тысячи слов. Взрывное следствие причастности к коллаборационистской деятельности. Силы сопротивления в очередной раз доказывают: каждого, кто предал государство, ждет свой "конец", - написал мэр Мелитополя.
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