Беседин возвращается в Динамо, Рамос покидает ПСЖ. Главные новости за 2 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, второе июня.

Прошедшей зимой "Динамо" отпустило форварда Артема Беседина в аренду в кипрскую "Омонию". В пятницу стало известно, что сделка между сторонами продлена не будет, а значит украинский форвард вернется в столичный клуб. За кипрскую команду Беседин в сумме отыграл 15 игр, забив один гол. Вместе с коллективом он стал триумфатором местного кубка, однако ближе к концу сезону получил тяжелую травму. Сроки его восстановления остаются неизвестными. Отметим, что контракт Артема с "Динамо" заканчивается в декабре 2024-го года.

В прошедшую пятницу итальянский "Милан" подтвердил информацию, о которой говорили инсайдеры на протяжении нескольких недель. Вингер и самый яркий игрок "россонери" Рафаэль Леау официально продлил контракт с клубом. Нынешняя сделка теперь действительна до 2028-го года. Известны и другие детали. Португалец теперь будет зарабатывать в клубе порядка пяти миллионов евро в год, а его клаусула составит 175 миллионов евро. Рафаэль играет за "Милан" с августа 2019-го года, проведя в общей сложности 162 матча, забил 41 гол и отдал 36 голевых передач. В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков команды Пиоли, которая впервые с 2011-го года завоевала Скудетто.

Один из лучших защитников 21-го века Серхио Рамос летом будет искать новый клуб. Официальный сайт французского "ПСЖ" подтвердил информацию, что испанец покинет команду, поскольку его контракт заканчивается летом 2023-го года. Ранее стороны вели переговоры о его пролонгации, однако не смогли прийти к соглашению. За парижан Рамос играл на протяжении двух лет, проведя в общей сложности 57 игр. 36-летний центрбек стал победителем чемпионата Франции, а также завоевал местные суперкубок и кубок лиги. Велика вероятность, что новый сезон Рамос встретит в одном из клубов Саудовской Аравии.

Итальянская Серии А за тур до финиша подвела индивидуальные итоги сезона. Лучшим футболистом первенства был выбран грузинский вингер "Наполи" Хвича Кварацхелия. Для определения лауреата лига использовала передовой анализ Stats Perform, который основывается на данных с системы Hawk Eye. Отметим, что Хвича перешел в "Наполи" лишь летом 2022-го года из "Динамо" Батуми, проведя в первый сезон за клуб 33 игры в Серии А. На его счету 12 голов и десять голевых передач. Отметим, что лучшим кипером первенства был назван Иван Проведель ("Лацио"), защитником - Ким Мин Чжэ ("Наполи"), полузащитником - Николо Барелла ("Интер"), а форвардом - Виктор Осимхен ("Наполи"). Помимо этого, хавбек "Ювентуса" Николо Фаджоли получил приз лучшего молодого игрока первенства.