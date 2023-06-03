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Силы обороны ликвидировали еще более полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также уничтожено более 100 единиц техники

Силы обороны ликвидировали еще более полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

ЗСУ/ Фото: Zelenskiy Official

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 3 июня опубликовал наиболее свежие данные по потере россиян на войне.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 560 человек. Общее количество убитых окупантов пересекло отметку в 209 тысяч человек.

Также за пятницу Силы обороны уничтожили 128 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 209 470 (+560 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3829 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7502 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 3533 (+32) ед,
  • РСЗО – 582 (+7) ед,
  • средств ПВО ‒ 342 (+7) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
  • крылатых ракет ‒ 1132 (+15),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед,
  • специальной техники – 475 (+10).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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