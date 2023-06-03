Силы обороны ликвидировали еще более полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также уничтожено более 100 единиц техники
ЗСУ/ Фото: Zelenskiy Official
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 3 июня опубликовал наиболее свежие данные по потере россиян на войне.
За минувшие сутки было ликвидировано еще 560 человек. Общее количество убитых окупантов пересекло отметку в 209 тысяч человек.
Также за пятницу Силы обороны уничтожили 128 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 209 470 (+560 за минувшие сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3829 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7502 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 3533 (+32) ед,
- РСЗО – 582 (+7) ед,
- средств ПВО ‒ 342 (+7) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3165 (+28),
- крылатых ракет ‒ 1132 (+15),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6289 (+22) ед,
- специальной техники – 475 (+10).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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