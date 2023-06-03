Силы обороны ликвидировали еще более полутысячи россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины утром 3 июня опубликовал наиболее свежие данные по потере россиян на войне.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 560 человек. Общее количество убитых окупантов пересекло отметку в 209 тысяч человек.

Также за пятницу Силы обороны уничтожили 128 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: