Усик о Ломаченко: Василий – украинец, поддерживающий свою страну

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) заявил, что его друг и кум Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) является патриотом и поддерживает Украину. Слова Усика цитирует Przegląd Sportowy:

– Почему, в отличие от вас, сегодня в Украине негативно воспринимают выдающегося боксера и вашего друга Василия Ломаченко? Неужели он заслужил это тем, что недостаточно поддержал своих соотечественников после начала войны? Разве он мало о ней говорил?

– Василий вообще почти не разговаривает – посмотрите на его Инстаграмм. Однако в первый же день войны пошел в армию.

– Чтобы защитить свой дом, как вы?

– Да. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего.

Ежедневно есть жертвы, кто-то погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага.

В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать, – сказал Усик.