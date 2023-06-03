Усик о Ломаченко: Василий – украинец, поддерживающий свою страну
Неоднозначное восприятие взглядов
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) заявил, что его друг и кум Василий Ломаченко (17-3; 11 КО) является патриотом и поддерживает Украину. Слова Усика цитирует Przegląd Sportowy:
– Почему, в отличие от вас, сегодня в Украине негативно воспринимают выдающегося боксера и вашего друга Василия Ломаченко? Неужели он заслужил это тем, что недостаточно поддержал своих соотечественников после начала войны? Разве он мало о ней говорил?
– Василий вообще почти не разговаривает – посмотрите на его Инстаграмм. Однако в первый же день войны пошел в армию.
– Чтобы защитить свой дом, как вы?
– Да. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего.
Ежедневно есть жертвы, кто-то погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага.
В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать, – сказал Усик.
Популярное сейчас
- Два арендованных полузащитника Зари поедут на летние сборы с Динамо – источник
- Решающий матч Бордо был прерван: болельщик выбежал на поле и ударил футболиста - ВИДЕО
- Беседин возвращается в Динамо, Рамос покидает ПСЖ. Главные новости за 2 июня
- Теофимо Лопес: Когда я дрался с Ломаченко, то забрал его сердце
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Сексуальная модель домогалась к звездам АПЛ после ночи с лидером Челси. ФОТО