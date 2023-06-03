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Зеленский: Мы уже готовы проводить контрнаступление

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Президент Украины поделился планами на будущее

Зеленский: Мы уже готовы проводить контрнаступление

chosun.com

Новина українською

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.

"Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать. Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами. Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени", - сказал президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве заявил, что устал от действий стран, помогающих России обходить западные санкции.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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Источник:
WSJ

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