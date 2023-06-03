Зеленский: Мы уже готовы проводить контрнаступление

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.

"Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать. Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами. Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени", - сказал президент Украины.