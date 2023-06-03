Зеленский: Мы уже готовы проводить контрнаступление
Президент Украины поделился планами на будущее
chosun.com
Президент Владимир Зеленский рассказал о том, что по состоянию на сейчас Украина уже готова к контрнаступлению.
"Я считаю, что на сегодня мы готовы это делать. Мы бы хотели некоторые вещи иметь, но мы не можем ждать этого месяцами. Мы очень верим в успех, я не знаю, сколько нам понадобится времени", - сказал президент Украины.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с президентом Эстонии Аланом Карисом в Киеве заявил, что
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Источник:WSJ
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