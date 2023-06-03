"Мы очень гордимся нашим Президентом": Зинченко и Шевченко встретились с Зеленским
Разговор был очень теплым
Телеграм Володимира Зеленського
Левый защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.
Во время встречи Зинченко лично передал президенту свои искренние восхищения его работой во главе государства, в котором продолжается война. Александр передал также благодарность от своей семьи.
"От себя и своей семьи хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы у нас есть. Мы очень гордимся нашим президентом. Это не было по сценарию. Я говорю от себя и от своей семьи", – сказал Зинченко.
Напомним, Зинченко вместе с Андреем Шевченко станут инициаторами благотворительного матча на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. На стадионе "Челси" соберутся звезды АПЛ и легенды футбола. Все собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который оккупанты разрушили в марте 2022-го.
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