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"Мы очень гордимся нашим Президентом": Зинченко и Шевченко встретились с Зеленским

Общие новости
(2 голосов)

Разговор был очень теплым

"Мы очень гордимся нашим Президентом": Зинченко и Шевченко встретились с Зеленским

Телеграм Володимира Зеленського

Новина українською

Левый защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

Во время встречи Зинченко лично передал президенту свои искренние восхищения его работой во главе государства, в котором продолжается война. Александр передал также благодарность от своей семьи.

"От себя и своей семьи хотел бы просто поблагодарить вас за то, что вы у нас есть. Мы очень гордимся нашим президентом. Это не было по сценарию. Я говорю от себя и от своей семьи", – сказал Зинченко.

Напомним, Зинченко вместе с Андреем Шевченко станут инициаторами благотворительного матча на "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. На стадионе "Челси" соберутся звезды АПЛ и легенды футбола. Все собранные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который оккупанты разрушили в марте 2022-го.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.06.2023 в 13:55
Я ми не дуже. Один з джоковичем сидить, інший навідується у москву до мамаші...
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