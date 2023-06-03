Бывшему игроку и тренеру киевского "Динамо" и ряда других клубов Сергею Реброву исполнилось 49 лет. Именно 3 июня 1974 года в Донецкой области родился эксфутболист.

В роли игрока Ребров выступал за "Шахтер", "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Рубин" и "Ирпень Гореничи". В его активе девять побед в чемпионате Украины, семь титулов Кубка Украины, один – Суперкубка Украины и еще два – чемпиона России.

Как тренер Сергей Станиславович трижды стал чемпионом Венгрии, дважды завоевал чемпионство Украины и столько же раз Кубок Украины. Кроме этого, по одному разу побеждал в Суперкубке Украины, чемпионате ОАЭ и завоевал Кубок лиги ОАЭ.

Ранее Ребров тренировал "Динамо", "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), "Ференцварош" и "Аль-Айн". Как раз чемпионат ОАЭ был последним местом работы украинского наставника – он покинул клуб в конце мая.