Сергею Реброву исполнилось 49 лет
А от УАФ поздравления до сих пор нет
Фото: facebook.com/alainfcae
Бывшему игроку и тренеру киевского "Динамо" и ряда других клубов Сергею Реброву исполнилось 49 лет. Именно 3 июня 1974 года в Донецкой области родился эксфутболист.
В роли игрока Ребров выступал за "Шахтер", "Динамо", "Тоттенхэм", "Фенербахче", "Вест Хэм", "Рубин" и "Ирпень Гореничи". В его активе девять побед в чемпионате Украины, семь титулов Кубка Украины, один – Суперкубка Украины и еще два – чемпиона России.
Как тренер Сергей Станиславович трижды стал чемпионом Венгрии, дважды завоевал чемпионство Украины и столько же раз Кубок Украины. Кроме этого, по одному разу побеждал в Суперкубке Украины, чемпионате ОАЭ и завоевал Кубок лиги ОАЭ.
Ранее Ребров тренировал "Динамо", "Аль-Ахли" (Саудовская Аравия), "Ференцварош" и "Аль-Айн". Как раз чемпионат ОАЭ был последним местом работы украинского наставника – он покинул клуб в конце мая.
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