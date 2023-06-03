Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Элина Свитолина в своем первом после возвращения турнире серии Большого шлема добралась уже до четвертого круга. На этом пути украинка преодолела итальянку Мартину Тревизан, австралийку Сторм Сандерс и Анну Блинкову (404). Лишь в первом раунде Элина использовала для победы два сета, во всех остальных она потратила большое количество физических сил и три сета. На этот раз ее соперницей будет Дария Касаткина: она набрала форму под текущий Ролан Гаррос и еще ни в одном матче текущего турнира не отдала кому-нибудь хотя бы пять геймов за сет.

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Матч между Свитолиной и Касаткиной состоится в воскресенье, 4 июня на корте Сюзанн Лэнглен третьим запуском. Начало поединка не ранее 15:30.

Олимпийские игры Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. 1/8 финала

4 июня. Начало не ранее 15:30

Элина Свитолина (Украина, 192) - Дарья Касаткина (9)