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Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Элина Свитолина - Дарья Касаткина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.06.2023 ⋇ Смотреть теннис на UA-Футбол

Элина Свитолина - Дарья Касаткина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com

UA-Футбол
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Элина Свитолина в своем первом после возвращения турнире серии Большого шлема добралась уже до четвертого круга. На этом пути украинка преодолела итальянку Мартину Тревизан, австралийку Сторм Сандерс и Анну Блинкову (404). Лишь в первом раунде Элина использовала для победы два сета, во всех остальных она потратила большое количество физических сил и три сета. На этот раз ее соперницей будет Дария Касаткина: она набрала форму под текущий Ролан Гаррос и еще ни в одном матче текущего турнира не отдала кому-нибудь хотя бы пять геймов за сет.

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Матч между Свитолиной и Касаткиной состоится в воскресенье, 4 июня на корте Сюзанн Лэнглен третьим запуском. Начало поединка не ранее 15:30.

Олимпийские игры Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. 1/8 финала
4 июня. Начало не ранее 15:30
Элина Свитолина (Украина, 192) - Дарья Касаткина (9)

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В статье: Элина Свитолина Дарья Касаткина смотреть футбол онлайн
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