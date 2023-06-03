Генштаб: Авиация ВСУ за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста шестьдесят пятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации нашей территории.

Враг продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

Всего в течение суток враг нанес 19 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток оккупанты совершили 16 атак, однако все они были отбиты подразделениями сил обороны.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гремяч, Гай Черниговской области; Атинское, Александровка, Юнаковка, Могрица, Степок, Большая Писаревка Сумской области, а также Ивашки, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Высокая Яруга, Пыльная, Зеленое, Веселое, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Вильча, Боч и Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Сергеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровка Луганской области и Северск Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, граничащих с линией столкновения Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в районе Ивановское, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Курдюмовка и Белая Гора Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Часов Яр, Славянск, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Нью-Йорк и Шевченко Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

Нанес авиационные удары в районе Авдеевки Донецкой области.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении этих суток противник вел наступательные действия в районе города Марьинка, однако наши защитники отбили все 9 атак противника. Также были безуспешные наступательные действия в Александровке Донецкой области. В то же время, враг продолжает уничтожать наши города и села, нанес авиационный удар по Марьинке, совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Максимилиановка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Екатериновка и Янтарное Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледар и Пречистовка Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения, в том числе: Угледар, Пречистовка и Новоукраинка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Полтавка и Гуляйполе Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое поле Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское, Лукьяновское и Камышеваха Запорожской области, а также Золотая Балка, Змиевка, Берислав, Бургунка, Ивановка, Дачи, Зимовник, Белозерка, Днепровское, области и город Херсон.

Российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях. В частности, в Геническом Херсонской области, в подвалах здания бывшей налоговой инспекции, принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией.

В то же время, российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Недавно, в населенном пункте Скадовск Херсонской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь, где на лечении находятся более 50 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава.

Нашими защитниками были уничтожены 3 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 боеприпаса.