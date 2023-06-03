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Леся Цуренко разгромила Андрееску и повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос

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В следующем круге украинка сыграет с главной фавориткой турнира

Леся Цуренко разгромила Андрееску и повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко в третьем круге открытого чемпионата Франции сыграла с Бьянкой Андрееску. Ранее представительница Канады была в топе женского тура, но после травмы заметно сдала в качестве тенниса. Однако к этому матчу именно Андрееску подходила как теннисистка с более высоким рейтингом.

Однако по игре шансов Леся сопернице не дала. Первый сет прошел "в одни ворота" – с полным доминированием украинки. Андрееску взяла только один гейм. Во второй партии борьба была немного более плотной, канадка смогла сделать быстрый брейк, но переломить общий ход борьбы не сумела – поражение в двух сетах.

Ролан Гаррос. Третий круг
Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина) 0:2 (1:6, 1:6)

Выход в четвертый круг Ролан Гаррос – это повторение лучшего результата Леси Цуренко на французском Шлеме. В целом же рекорд украинки на турнирах серии Grand Slam – четвертьфинал на US Open в 2018-м году.

В следующем раунде Леся Цуренко сыграет с главной фавориткой турнира полькой Игой Швёнтек. Сегодня она в третьем круге победила представительницу Китая со счетом 6:0, 6:0.

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В статье: Леся Цуренко Ролан Гаррос
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
03.06.2023 в 20:34
Дивився Лесю. Чесно кажучи, краща гра серед українок на цьому РГ. Наступна Швьонтек і це, швидше за все, кінець шляху Лесі на цьому турнірі( Але, Іґа підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення, тому не будемо сумувати такій сітці.
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