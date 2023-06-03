Леся Цуренко разгромила Андрееску и повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко в третьем круге открытого чемпионата Франции сыграла с Бьянкой Андрееску. Ранее представительница Канады была в топе женского тура, но после травмы заметно сдала в качестве тенниса. Однако к этому матчу именно Андрееску подходила как теннисистка с более высоким рейтингом.

Однако по игре шансов Леся сопернице не дала. Первый сет прошел "в одни ворота" – с полным доминированием украинки. Андрееску взяла только один гейм. Во второй партии борьба была немного более плотной, канадка смогла сделать быстрый брейк, но переломить общий ход борьбы не сумела – поражение в двух сетах.

Ролан Гаррос. Третий круг

Бьянка Андрееску (Канада) – Леся Цуренко (Украина) 0:2 (1:6, 1:6)

Выход в четвертый круг Ролан Гаррос – это повторение лучшего результата Леси Цуренко на французском Шлеме. В целом же рекорд украинки на турнирах серии Grand Slam – четвертьфинал на US Open в 2018-м году.

В следующем раунде Леся Цуренко сыграет с главной фавориткой турнира полькой Игой Швёнтек. Сегодня она в третьем круге победила представительницу Китая со счетом 6:0, 6:0.