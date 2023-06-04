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ВСУ в течение субботы нанесли 7 ударов по ЗРК россиян и поразили 3 склада боеприпасов

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Возле Марьинки отбиты 11 вражеских атак

ВСУ в течение субботы нанесли 7 ударов по ЗРК россиян и поразили 3 склада боеприпасов

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке воскресенья, 4 июня, сообщает, что авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, а также 6 – по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в субботу поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 6 артиллерийских подразделений на огневых позициях и 3 склада боеприпасов противника.

Также украинскими воинами было уничтожено 6 вражеских разведывательных БПЛА и 2 ударных БПЛА типа «Ланцет».

Россия в свою очередь нанесла 2 ракетных удара по Донецкой и Днепропетровской областям, в частности, применив ОТРК Искандер. Одной ракетой «Искандер-К» попал по пригороду Днепра - поврежден двухэтажный жилой дом, более 20 гражданских лиц получили ранения средней и тяжелой степени, среди них есть дети. Кроме того, россияне нанесли 30 авиационных ударов и совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

По информации Генштаба, в течение субботы, 3 июня, произошло 23 боевых столкновения. На Купянском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Новоселовского Луганской области. На Лиманском направлении пытались наступать в районе Белогоровки Луганской области и Спорного – Донецкой. На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Ивановского и Белой Горы, успеха не имел.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки россияне атаковали в районе города Марьинка, однако, украинские защитники отбили все 11 вражеских атак. Противник понес значительные потери в живой силе и технике.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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