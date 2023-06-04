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Урожайный день уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне

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Количество убитых оккупантов доходит до отметки 210 тысяч

Урожайный день уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне

Підрозділ Кракен/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 470 человек. Кроме этого было уничтожено 73 единицы техники, в том числе 22 штуки артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2023 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 209 940 (+470) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3837 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7512 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 3555 (+22) ед,
  • РСЗО – 583 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 344 (+2) ед,
  • самолетов – 313 (+0) ед,
  • вертолетов – 298 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),
  • крылатых ракет ‒ 1132 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
  • специальной техники – 479 (+4).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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