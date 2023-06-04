Урожайный день уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне
Количество убитых оккупантов доходит до отметки 210 тысяч
Підрозділ Кракен/Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали еще 470 человек. Кроме этого было уничтожено 73 единицы техники, в том числе 22 штуки артиллерийских систем.
В целом потери россиян с 24 февраля 2023 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 209 940 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3837 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7512 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 3555 (+22) ед,
- РСЗО – 583 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 344 (+2) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),
- крылатых ракет ‒ 1132 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,
- специальной техники – 479 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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