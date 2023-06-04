Урожайный день уничтоженной артиллерии. Генштаб подытожил потери россиян на войне

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 470 человек. Кроме этого было уничтожено 73 единицы техники, в том числе 22 штуки артиллерийских систем.

В целом потери россиян с 24 февраля 2023 года выглядят следующим образом:

личного состава – около 209 940 (+470) человек ликвидировано,

танков ‒ 3837 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7512 (+10) ед,

артиллерийских систем – 3555 (+22) ед,

РСЗО – 583 (+1) ед,

средств ПВО ‒ 344 (+2) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3175 (+10),

крылатых ракет ‒ 1132 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6305 (+16) ед,

специальной техники – 479 (+4).