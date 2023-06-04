Россияне попали ракетами в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат раскрыл детали ночной ракетной атаки россиян по Украине.

Было выпущено 6 ракет из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия и 5 ударных дронов из Брянской области. Три дрона были уничтожены, два попали в объекты инфраструктуры в Сумской области.

4 из 6 ракет были сбиты силами ПВО, однако 2 вражеские ракеты попали в оперативный аэродром вблизи Кропивницкого, сообщил Игнат.