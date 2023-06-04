Ворскла - Шахтер: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз

Сегодня, 4 июня, пройдут матчи, заключительного 30-го, тура УПЛ сезона 2022/23. В одном из них полтавская "Ворскла", которая бьется за попадание в еврокубки, дома будет принимать новоиспеченного чемпиона донецкий "Шахтер".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.