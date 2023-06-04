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Российские повстанцы заявили, что их передовые отряды зашли в Шебекино

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В Белгородской области что-то происходит

Российские повстанцы заявили, что их передовые отряды зашли в Шебекино

фото - Getty Images

Новина українською

Телеграмма канал "Легиона Свобода России" опубликовал видео, как группа военных заходит в пригород города Шебекино в Белгородской области.

В подписи указано, что это передовая штурмовая группа Легиона и РДК (Русский добровольческий корпус), которые после начала полномасштабного вторжения России воевали против армии РФ на территории Украины.

В последнее время российские повстанцы регулярно переходят границу между Украиной и Россией и заходят на территорию Белгородской области. Также сегодня сообщалось о боях в районе Новой Таволжанки. Армия РФ использует против Легиона и РДК артиллерию, РСЗО и авиацию. Из Шебекино была объявлена эвакуация, в соцсетях есть много свидетельств о мародерстве в городе.

Заметим, что Шебекино – достаточно большой город на 45 тысяч человек. В нем расположено множество крупных промышленных предприятий. Российские пропагандистские СМИ крайне неохотно освещают происходящее в регионе. По официальной версии Москвы, войска РФ уничтожают добровольцев, однако «серая зона» в Белгородской области постоянно расширяется.

Ранее Легион Свобода России объявил, что, учитывая угрозу для гражданского населения, согласовал с командованием украинских войск открытие гуманитарных коридоров для жителей Белгородской области, страдающих от обстрелов путинской армии. Все желающие могут быть эвакуированы в глубь Украины.

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В статье: война с россией
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