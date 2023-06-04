"Теплый привет от Мудрика": Михаил опубликовал фото личного снаряда, которым атаковали россиян
Футболист присоединился к уничтожению оккупантов дистанционно
Інстаграм Мудрика
Игрок национальной сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик опубликовал в Instagram фото кастомного снаряда украинских Сил Обороны, на котором изображена его личная надпись.
"Теплый привет от Мудрика М.", - говорится в надписи на снаряде.
Отметим, что некоторые солдаты украинской армии таким образом привлекают средства украинцев. За определенный донат военные напишут ваше собственное пожелание на снаряде и затем атакуют им российских оккупантов.
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