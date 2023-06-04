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"Теплый привет от Мудрика": Михаил опубликовал фото личного снаряда, которым атаковали россиян

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Футболист присоединился к уничтожению оккупантов дистанционно

"Теплый привет от Мудрика": Михаил опубликовал фото личного снаряда, которым атаковали россиян

Інстаграм Мудрика

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины и лондонского "Челси" Михаил Мудрик опубликовал в Instagram фото кастомного снаряда украинских Сил Обороны, на котором изображена его личная надпись.

"Теплый привет от Мудрика М.", - говорится в надписи на снаряде.

"Теплый привет от Мудрика": Михаил опубликовал фото личного снаряда, которым атаковали россиян - изображение 1

Отметим, что некоторые солдаты украинской армии таким образом привлекают средства украинцев. За определенный донат военные напишут ваше собственное пожелание на снаряде и затем атакуют им российских оккупантов.

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В статье: война с россией Михаил Мудрик
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