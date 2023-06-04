Свитолина победила еще одну россиянку и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Украинка встречалась с девятой ракеткой мира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в матче четвертого круга Ролан Гаррос Дарью Касаткину.
Матч получился очень осторожным с обеих сторон: теннисистки не форсировали события и лишний раз не рисковали. В первом сете немного лучше по статистическим показателям и результату оказалась Свитолина и оставила его за собой. Вторая партия прошла в качелях, когда каждая теннисистка регулярно забирала подачу соперницы. При счете 4:3 Элина в очередном непростом гейме смогла сохранить свою подачу и подавала на матч. Но после рывка 30:0 украинка проиграла три подряд розыгрыша и на больше-меньше уступила гейм. На тай-брейке продолжилась плотная игра, когда каждая соперница не отпускала другую. Наконец украинка вышла на матч-бол, который сразу же реализовала благодаря ошибке по длине оппонентки.
Следующей соперницей Свитолиной будет победительница пары Слоан Стивенс – Арина Сабаленко.
Напомним, что в четвертом круге Ролан Гаррос также будет играть еще одна украинка: Лесю Цуренко завтра ожидает поединок против первой ракетки мира, Иги Свёнтек.
Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина, 192) - Дарья Касаткина (9) 6:4, 7:6 (7:5)
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