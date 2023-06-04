Пригожин заявил, что Минобороны РФ минирует дороги в тыловой зоне ЧВК Вагнер
Об этом заявил Пригожин
Фото: zona.media
Пресс-служба главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала рапорт, в котором говорится, что группы Министерства обороны РФ минуют дороги в тыловой зоне подразделений "вагнеровцев".
В частности, в документе говорится об инциденте, который произошел 17 мая. Когда группы ЧВК "Вагнер" приступили к размениванию тыловых участков, по ним был открыт огонь со стороны позиций военных РФ.
"В последствии чего была выведена из строя служебная машина УРАЛ, прямым попаданием в двигатель, личный состав не пострадал.
Группы спешились, и рассредоточившись приняли ответные меры к устранению агрессии и задержанию.
Ими оказались военнослужащие МО РФ, Старшим этой группы был офицер МО РФ Командр 72 Отдельной Мотострелковой Бригады подполковник *имя скрыто* в/ч 13647, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в рапорте.
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