Губернатор Белгородской области РФ не пришел на встречу с РДК забирать российских военнопленных

Сегодня, 4 июня РДК и Легион "Свобода России" сделали предложение губернатору Белгородской области РФ Гладкову встретиться без оружия в селе Новая Таволжанка. Предметом встречи должно быть обсуждение "судьбы России и войны, которая длится 1,5 года", а также для обмена военнопленными.

Гладков же в ответ назначил встречу на КПП "Шебекино".

В итоге, встреча не состоялась. РДК и Легион "Свобода России" заявили, что губернатор не пришел забирать своих граждан, а российские военнопленные будут переданы украинской стороне для дальнейшего обмена.