Губернатор Белгородской области РФ не пришел на встречу с РДК забирать российских военнопленных
Пленные будут переданы украинской стороне для обмена
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Сегодня, 4 июня РДК и Легион "Свобода России" сделали предложение губернатору Белгородской области РФ Гладкову встретиться без оружия в селе Новая Таволжанка. Предметом встречи должно быть обсуждение "судьбы России и войны, которая длится 1,5 года", а также для обмена военнопленными.
Гладков же в ответ назначил встречу на КПП "Шебекино".
В итоге, встреча не состоялась. РДК и Легион "Свобода России" заявили, что губернатор не пришел забирать своих граждан, а российские военнопленные будут переданы украинской стороне для дальнейшего обмена.
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