  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Губернатор Белгородской области РФ не пришел на встречу с РДК забирать российских военнопленных
В тренде

Губернатор Белгородской области РФ не пришел на встречу с РДК забирать российских военнопленных

Общие новости
(1 голосов)

Пленные будут переданы украинской стороне для обмена

Губернатор Белгородской области РФ не пришел на встречу с РДК забирать российских военнопленных

Скріншот з відео

Новина українською

Сегодня, 4 июня РДК и Легион "Свобода России" сделали предложение губернатору Белгородской области РФ Гладкову встретиться без оружия в селе Новая Таволжанка. Предметом встречи должно быть обсуждение "судьбы России и войны, которая длится 1,5 года", а также для обмена военнопленными.

Гладков же в ответ назначил встречу на КПП "Шебекино".

В итоге, встреча не состоялась. РДК и Легион "Свобода России" заявили, что губернатор не пришел забирать своих граждан, а российские военнопленные будут переданы украинской стороне для дальнейшего обмена.

По теме
yellow-arrow
Видеодайджест за 466-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Пригожин заявил, что Минобороны РФ минирует дороги в тыловой зоне ЧВК Вагнер
yellow-arrow
Свитолина победила еще одну россиянку и вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Свобода России
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде