Урожай уничтоженной российской техники и отбитая ДРГ. Генштаб – о потерях оккупантов за 4 июня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 210350 (+410) человек ликвидировано,

танков – 3848 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 7523 (+11) ед,

артиллерийских систем – 3567 (+12) ед,

РСЗО – 584 (+1) ед,

средства ПВО – 349 (+5) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 298 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),

крылатые ракеты – 1136 (+4),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7) ед,

специальная техника – 484 (+5).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.