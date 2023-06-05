Урожай уничтоженной российской техники и отбитая ДРГ. Генштаб – о потерях оккупантов за 4 июня
+410
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 210350 (+410) человек ликвидировано,
- танков – 3848 (+11) ед,
- боевых бронированных машин – 7523 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3567 (+12) ед,
- РСЗО – 584 (+1) ед,
- средства ПВО – 349 (+5) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 298 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3189 (+14),
- крылатые ракеты – 1136 (+4),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6312 (+7) ед,
- специальная техника – 484 (+5).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Нашими защитниками было уничтожено 6 вражеских разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 4 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
На Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области.
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