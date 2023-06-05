В Белгородской области из-за атаки дрона загорелся энергообъект, также БПЛА летели в сторону Москвы
На России уже прокомментировали
Shark (фото – ілюстративне)
В Белгородской области РФ заявили о пожаре на энергетическом объекте, который якобы возник из-за сброшенного взрывного устройства с беспилотника. Пострадавших на объекте, как отмечает губернатор региона Вячеслав Гладков, нет. На месте работают оперативные службы.
В ночь на 5 июня два беспилотника упали в Калужской области РФ. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша и росСМИ. Первый дрон "приземлился" на 283-м километре трассы М3 "Украина" в Калужской области возле села Думиничи. По словам местных, они видели в небе объект, похожий на беспилотник с лампочками, который летел в сторону Москвы.
Второй БПЛА упал на 299-м километре трассы в Жиздринском районе. По словам очевидцев, он летел над трассой со скоростью 140-150 км/ч по прямой траектории в сторону столицы. Размах крыльев БПЛА около 1,5-2 метров, длина – около пяти. Местные заметили на нем видеокамеру, подвешенных боеприпасов не было.
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