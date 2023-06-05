Стремительно приближаются к миллиарду. Известно, какие убытки нанес врагу тайный проект ГУР и волонтеров
Под названием Black Box
ГУР
"Black Box", совместный тайный проект Главного управления разведки (ГУР), Фонда компетентной помощи армии "Повернись живим" и блогера Игоря Лаченкова, только в течение последнего месяца нанес оккупантам ущерб на сумму более 700 миллионов долларов.
Результаты работы "Black Box" можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и вражеской территории, отметили в ГУР. В течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и на других целях. Как пояснил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, это лишь часть информации о "Black Box", которую сейчас можно обнародовать:
"Более 700 миллионов долларов – наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятия им своего поражения в этой войне".
В прошлом году по запросу Главного управления разведки МО Украины Фонд "Повернись живим" совместно с блогером Игорем Лаченковым собрал 230 миллионов гривен на секретный проект "Black Box", который является масштабированием предыдущей, также секретной инициативы с "Повернись живим", общей стоимостью в 40 миллионов гривен.
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