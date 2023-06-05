Кличко и Камышин доложили о текущем состоянии укрытий в столице – ситуация критическая

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о результатах проверки более 1600 укрытий комиссией в составе ГСЧС, полиции, представителей райгосадминистраций и служб города во всех районах столицы по состоянию на утро 5 июня.

"Город в прошлом и этом году выделил районам всего 1,2 млрд грн на обустройство укрытий. Проверка продолжается. Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, в отношении глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту относительно кадровых решений". "Акцентировал на количестве проблемных укрытий в каждом районе отдельно. И обсудили почему они должным образом не обустроены и как оперативно главы районов могут устранить недостатки. Также главы РГА отметили проблемность доступа людей к помещениям, находящимся в частной собственности или в аренде, но являются помещениями двойного назначения. То есть такими, которые должны пускать киевлян во время воздушной тревоги".

Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин отметил, что ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова.

Лучшая ситуация с беспрепятственным доступом к укрытиям в Деснянском, Соломенском, Оболонском районах. Худшая в Шевченковском.

Простые укрытия функционируют в Деснянском, Шевченковском, Святошинском районах. Укрытия двойного укрытия есть в Подольском, Голосеевском, Оболонском, Печерском, Днепровском, Дарницком и Соломенском районах.

Из проверенных укрытий 63% находятся в удовлетворительном состоянии. Зато в неудовлетворительном – 37%. Удовлетворительное состояние укрытий в Днепровском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском районах. Худшая ситуация в Подольском районе, там 80% имеющихся укрытий непригодны к использованию.