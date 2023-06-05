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В мае РФ осуществила крупнейшую атаку Шахедами по Украине. Разведка Британии объяснила, почему планы врага провалились

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В мае РФ осуществила крупнейшую атаку Шахедами по Украине. Разведка Британии объяснила, почему планы врага провалились

mil.in.ua

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В течение мая 2023 года Россия запустила по Украине более 300 иранских ударных беспилотных летательных аппаратов серии "Шахед", что стало самым интенсивным применением этой системы вооружений на сегодняшний день, отмечает британская разведка.

Россия, вероятно, запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину потратить запасы ценных современных ракет ПВО. РФ вряд ли достигла значительного успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% дронов, в основном используя свои более старые и дешевые средства ПВО и электронные помехи (средства глушения).

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Враг также пытается обнаружить украинские силы и нанести по ним удар далеко за линией фронта. Однако Россия остается очень неэффективной в поражении подобных динамических целей на большом расстоянии из-за плохих процессов наведения на цель, добавили британцы.

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В статье: британская разведка Разведка Британии Shahed-136
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