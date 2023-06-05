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В Бельгии заявили, что попросят разъяснений от Украины из-за якобы использования ее оружия на территории РФ

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А именно в Белгородской области

В Бельгии заявили, что попросят разъяснений от Украины из-за якобы использования ее оружия на территории РФ

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Бельгия попросит Украину предоставить разъяснения относительно сообщений об использовании бельгийского оружия российскими добровольцами. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, которого цитирует Reuters.

"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло. Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что оно используется на территории Украины с целью защиты этой территории. И мы имеем жесткий контроль, чтобы это было так. Мы не должны забегать вперед. Но мы анализируем ситуацию и отнесемся к этому очень серьезно".

Де Кроо отказался комментировать возможные последствия, если сообщения подтвердятся. Накануне появилась информация о том, что Российский добровольческий корпус и легион Свобода России, которые совершили рейд из Украины в Белгородскую область, использовали по меньшей мере четыре тактические машины, которые Украине передали США и Польша. Также бойцы имели винтовки производства Бельгии и Чехии, а еще по крайней мере один шведский ручной противотанковый гранатомет AT4.

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В статье: война с россией
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Источник:
reuters.com

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