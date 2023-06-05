Ига Швентек - Леся Цуренко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Леся Цуренко – одна из главных неожиданностей текущего Открытого чемпионата Франции. Украинская теннисистка уже преодолела три стадии турнира и сегодня будет вести борьбу за выход в четвертьфинал. Но на этот раз ее ожидает, возможно, самый тяжелый поединок за последние месяцы, ведь против нее на корт выйдет первая ракетка мира, Ига Швентек. Польская теннисистка еще не отдала ни одного сета на текущем Roland Garros, а в предыдущем матче под ноль победила китаянку Синь Ю Ван. Сможет ли дать бой украинка?

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Матч состоится на корте Сюзанн Лэнглен третьим запуском. Начало встречи не ранее 15:30.

Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. 1/8 финала

5 июня. Начало не ранее 15:30

Ига Швентек (Польша, 1) - Леся Цуренко (Украина, 66)