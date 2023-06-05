Ига Швентек - Леся Цуренко: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Ига Швентек - Леся Цуренко: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 05.06.2023 ⋇ Смотреть теннис на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко – одна из главных неожиданностей текущего Открытого чемпионата Франции. Украинская теннисистка уже преодолела три стадии турнира и сегодня будет вести борьбу за выход в четвертьфинал. Но на этот раз ее ожидает, возможно, самый тяжелый поединок за последние месяцы, ведь против нее на корт выйдет первая ракетка мира, Ига Швентек. Польская теннисистка еще не отдала ни одного сета на текущем Roland Garros, а в предыдущем матче под ноль победила китаянку Синь Ю Ван. Сможет ли дать бой украинка?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч состоится на корте Сюзанн Лэнглен третьим запуском. Начало встречи не ранее 15:30.
Теннис. WTA. Открытый чемпионат Франции. 1/8 финала
5 июня. Начало не ранее 15:30
Ига Швентек (Польша, 1) - Леся Цуренко (Украина, 66)
Популярное сейчас
- Офшоры, регионалы и криминал. Кто владеет клубами УПЛ? Настоящие владельцы украинского футбола
- В Минобороны РФ заявили о начале масштабного контрнаступления Украины – в ВСУ мгновенно отреагировали
- Доминирование Ворсклы и 18-летний талант Металлиста 1925. Символическая сборная 30-го тура УПЛ
- Швейцарский концерн Ruag просит разрешения у правительства продать Украине 96 танков Leopard 1
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Красотка дня. Антонина Самойлова - первая украинка, которая дважды покорила Эверест. ФОТО