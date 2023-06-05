Советник Байдена: Мы верим, что украинцы достигнут успеха в контрнаступлении
И добавил относительно переговоров
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В США считают, что долгожданное украинское контрнаступление приведет к тому, что Киев вернет себе "стратегически важную территорию". Об этом в интервью CNN сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сколько именно (территории), на каких направлениях, это все будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут это контрнаступление. Мы верим, что украинцы достигнут успеха в этом контрнаступлении".
Отвечая на вопрос, означает ли это, что он ожидает определенной формы переговоров до конца этого года, Салливан не предоставил никакого графика, но сказал, что развитие событий на поле боя будет иметь "значительное влияние" на любой диалог между Украиной и РФ.
"Но я скажу вот что: президент Зеленский сам сказал, что эта война закончится в конечном итоге дипломатическим путем".
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