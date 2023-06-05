Легенда мирового хоккея приехала в Украину. Накануне Гашек прошелся по мягкому отношению СМИ к спортсменам из РФ и РБ

Олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков. Легендарный голкипер осмотрел спортивную инфраструктуру города и отметил:

"Я очень рад приехать в Харьков и сказать всем, что я поддерживаю Украину, украинский спорт. Всех ребят и детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и пойти в школу. Удачи, Украина, удачи, Харьков!"

Ранее Гашек заявил, что российским и белорусским спортсменам придется отвечать на неудобные "политические" вопросы после матчей:

"Ко всем журналистам и СМИ. Как вы считаете, о чем важнее после игры спросить Арину Соболенко и Сергея Овечкина, других игроков из РФ и РБ – о победных ударах и голах или об их позиции относительно войны и преступлений России? Даже лучшая игра в мире – не дороже человеческой жизни!"