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Легенда мирового хоккея приехала в Украину. Накануне Гашек прошелся по мягкому отношению СМИ к спортсменам из РФ и РБ

Общие новости
(2 голосов)

Приветствуем в Харькове

Легенда мирового хоккея приехала в Украину. Накануне Гашек прошелся по мягкому отношению СМИ к спортсменам из РФ и РБ

Федерація хокею України

Новина українською

Олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков. Легендарный голкипер осмотрел спортивную инфраструктуру города и отметил:

"Я очень рад приехать в Харьков и сказать всем, что я поддерживаю Украину, украинский спорт. Всех ребят и детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и пойти в школу. Удачи, Украина, удачи, Харьков!"

Ранее Гашек заявил, что российским и белорусским спортсменам придется отвечать на неудобные "политические" вопросы после матчей:

"Ко всем журналистам и СМИ. Как вы считаете, о чем важнее после игры спросить Арину Соболенко и Сергея Овечкина, других игроков из РФ и РБ – о победных ударах и голах или об их позиции относительно войны и преступлений России? Даже лучшая игра в мире – не дороже человеческой жизни!"

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В статье: война с россией Доминик Гашек
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