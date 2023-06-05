Легенда мирового хоккея приехала в Украину. Накануне Гашек прошелся по мягкому отношению СМИ к спортсменам из РФ и РБ
Приветствуем в Харькове
Федерація хокею України
Олимпийский чемпион Доминик Гашек посетил Харьков. Легендарный голкипер осмотрел спортивную инфраструктуру города и отметил:
"Я очень рад приехать в Харьков и сказать всем, что я поддерживаю Украину, украинский спорт. Всех ребят и детей. Я хочу, чтобы они могли снова играть в хоккей и пойти в школу. Удачи, Украина, удачи, Харьков!"
Ранее Гашек заявил, что российским и белорусским спортсменам придется отвечать на неудобные "политические" вопросы после матчей:
"Ко всем журналистам и СМИ. Как вы считаете, о чем важнее после игры спросить Арину Соболенко и Сергея Овечкина, других игроков из РФ и РБ – о победных ударах и голах или об их позиции относительно войны и преступлений России? Даже лучшая игра в мире – не дороже человеческой жизни!"
To all reporters and media. Do you think it's more important after the game to ask @SabalenkaA @ovi8 and other ???????? and ???????? players about the game-winning shots and goals or their stance on Russia's war and crimes? Even the gratest game in the world is not more than human life! https://t.co/1nwItpfNyk— Dominik Hasek (@hasek_dominik) June 1, 2023
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