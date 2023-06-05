Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Медведевым на Гран-при Формулы-1

Нападающий сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Данилом Медведевым. Снимок был сделан в боксах команды "Формулы-1" "Ferrari". В Твиттере команды отметили:

"Когда встречаются автоспорт, теннис и футбол".

Польские болельщики в социальных сетях раскритиковали решение Левандовского сфотографироваться с россиянином.

Напомним, ранее игроки "Барселоны" Алехандро Бальде и Серхи Роберто поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что "они являются частью успеха команды". Левандовский тогда отреагировал на ситуацию: