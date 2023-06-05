Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Медведевым на Гран-при Формулы-1
Дело было в Испании
Scuderia Ferrari
Нападающий сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Данилом Медведевым. Снимок был сделан в боксах команды "Формулы-1" "Ferrari". В Твиттере команды отметили:
"Когда встречаются автоспорт, теннис и футбол".
Польские болельщики в социальных сетях раскритиковали решение Левандовского сфотографироваться с россиянином.
When motorsport, tennis and football meet ????#SpanishGP ???????? pic.twitter.com/2mhmNQ5fYE— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) June 3, 2023
Напомним, ранее игроки "Барселоны" Алехандро Бальде и Серхи Роберто поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что "они являются частью успеха команды". Левандовский тогда отреагировал на ситуацию:
"Об этой записи я узнал спустя некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающими правами на трансляцию Ла Лиги".
Популярное сейчас
- Украинский клуб назначил нового главного тренера
- Вирт: Динамо не сделало нам подарок, но мы сами виноваты
- Экс-тренер Александрии может возглавить Ингулец – СМИ
- Публика в Париже освистала Свитолину после ее победы в матче Ролан Гаррос и отказа пожать руку россиянке
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО