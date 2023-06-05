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Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Медведевым на Гран-при Формулы-1

Общие новости
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Дело было в Испании

Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Медведевым на Гран-при Формулы-1

Scuderia Ferrari

Новина українською

Нападающий сборной Польши и каталонской "Барселоны" Роберт Левандовский сфотографировался с российским теннисистом Данилом Медведевым. Снимок был сделан в боксах команды "Формулы-1" "Ferrari". В Твиттере команды отметили:

"Когда встречаются автоспорт, теннис и футбол".

Польские болельщики в социальных сетях раскритиковали решение Левандовского сфотографироваться с россиянином.

Напомним, ранее игроки "Барселоны" Алехандро Бальде и Серхи Роберто поблагодарили российских болельщиков за поддержку и заявили, что "они являются частью успеха команды". Левандовский тогда отреагировал на ситуацию:

"Об этой записи я узнал спустя некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающими правами на трансляцию Ла Лиги".

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В статье: Роберт Левандовский война с россией Даниил Медведев
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
05.06.2023 в 13:50
Не треба чіплятись до Левандовскі. Він від початку повномасштабного вторгнення підтримав і підтримує Україну.
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