Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка - ФОТО
Три человека получили ранения
фото из свободных источников
5 июня 2023 года российские войска обстреляли Торецк. По предварительным данным, армия РФ нанесла 2 удара по центру города с использованием ФАБ-250.
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, в результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы.
Кроме того, во время несения службы трое, проезжавших мимо правоохранителей получили контузии.
Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.
Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.
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