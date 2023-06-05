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Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка - ФОТО

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Три человека получили ранения

Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка - ФОТО

фото из свободных источников

Новина українською

5 июня 2023 года российские войска обстреляли Торецк. По предварительным данным, армия РФ нанесла 2 удара по центру города с использованием ФАБ-250.

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате обстрела две женщины и один мужчина получили осколочные ранения. Сейчас они госпитализированы.

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Кроме того, во время несения службы трое, проезжавших мимо правоохранителей получили контузии.

Также от взрыва повреждены учебное заведение, жилые многоэтажные дома, гражданская инфраструктура, админздание и помещение банка.

Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

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В статье: война с россией
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