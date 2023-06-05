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CNN: Украина создала сеть агентов в России и передает им дроны контрабандой

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По версии издания, Украина создала в России сеть хорошо подготовленных агентов для диверсий

CNN: Украина создала сеть агентов в России и передает им дроны контрабандой

Новина українською

Украина создала в России сеть хорошо подготовленных агентов для диверсий и предоставляет им беспилотники собственного производства, которые, вероятно, попадают в РФ контрабандными маршрутами.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомленные с данными американской разведки.

Американские чиновники считают, что проукраинские агенты в России совершили атаку на Кремль в начале мая, запустив беспилотники с территории России, а не Украины.

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Неясно, были ли другие атаки беспилотников, в частности в последние дни - в том числе одна, направленная на Московскую область, и еще один удар по нефтеперерабатывающим заводам на юге РФ - осуществлены с российской территории.

По мнению чиновников, Украина разработала диверсионные группы внутри России, состоящие из проукраински настроенных людей, хорошо подготовленных для ведения такого рода войны.

Сообщается, что Украина предоставила им беспилотники украинского производства. Двое чиновников заявили CNN, что нет никаких доказательств того, что любой из ударов был осуществлен с помощью американских беспилотников.

Чиновники не смогли точно сказать, как Украине удалось переправить беспилотники в тыл врага, но два источника сообщили CNN, что украинская сторона создала хорошо отработанные контрабандные маршруты, которые могут быть использованы для отправки беспилотников или их компонентов в Россию, где их затем собирают.

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В статье: война с россией
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