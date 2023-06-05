Селезнев: Хочу верить в то, что свой последний матч проведу на Донбасс-Арене

Завтра, шестого июня, в Ужгороде состоится прощальный матч Евгения Селезнева. Один из лучших бомбардиров в истории УПЛ сыграет с друзьями с целью собрать средства для ВСУ. Вход для болельщиков – свободный (Ужгород, стадион "Авангард").

В преддверии матча Евгений Селезнев провел пресс-конференцию. После общения со СМИ участники предстоящего матча провели открытую тренировку.

– Я объяснил участникам матча, для чего это все. Цель: вместе со всеми собрать деньги на армию. Это моя последняя игра, так оно и есть. И я понимаю, что можно собрать большую сумму. Я хочу ее собрать, чтобы максимально помочь ВСУ. Вот это была идея, которая понемногу и воплощается в жизнь.

Этот матч больше направлен на ребят. Я хочу сказать, что они были со мной, когда я играл, они посещали еврокубки, матчи сборной. А теперь хочу показать, что я вместе с ними. И буду делать все, что могу, чтобы помогать им.

В "Азове" у меня очень много друзей. Очень много молодых ребят, защищающих нашу страну. Благодаря им я сейчас здесь и могу сейчас свободно дышать.

– Видели много обращений к Евгению по поводу того, что завтра состоится не последний, а предпоследний матч. Последний – на "Донбасс-Арене"?

– Хочу верить в это. Так и будет. Донбасс – это мой родной край. Я очень скучал по нему. Дай Бог, что так будет.

– В Украине нет традиции прощальных матчей. Что натолкнуло вас на такую идею?

– Так просто сложилось. Я чувствую, что могу собрать большую сумму в спорте – и я хочу это сделать. Это матч для ВСУ, подчеркиваю. Я могу это сделать, я поставил себе такую задачу. И я это сделаю.