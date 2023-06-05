  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маляр: На Бахмутском направлении мы двигаемся достаточно широким фронтом
В тренде

Маляр: На Бахмутском направлении мы двигаемся достаточно широким фронтом

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Продолжаются бои местного значения

Маляр: На Бахмутском направлении мы двигаемся достаточно широким фронтом

фото из свободных источников

Новина українською

Украинские силы продолжают оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия.

Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - отметила она.

Читайте такжеМаляр: Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись

В частности, по словам Маляр, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.

"Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Успешно. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции. На юге - враг в обороне. Продолжаются бои местного значения", - добавила Маляр.

По словам чиновницы, россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.

По теме
yellow-arrow
Селезнев: Хочу верить в то, что свой последний матч проведу на Донбасс-Арене
yellow-arrow
CNN: Украина создала сеть агентов в России и передает им дроны контрабандой
yellow-arrow
Оккупанты сбросили авиабомбы на центр Торецка - ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анна Маляр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде