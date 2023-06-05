Маляр: На Бахмутском направлении мы двигаемся достаточно широким фронтом
Продолжаются бои местного значения
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Украинские силы продолжают оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия.
Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому, на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", - отметила она.
В частности, по словам Маляр, эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление.
"Там мы двигаемся достаточно широким фронтом. Успешно. Занимаем господствующие высоты. Враг в обороне, хочет удержать позиции. На юге - враг в обороне. Продолжаются бои местного значения", - добавила Маляр.
По словам чиновницы, россияне активно запускают информацию о контрнаступлении, потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении.
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