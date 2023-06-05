Селезнев: Мне не стыдно смотреть в зеркало каждое утро - только добро приносил стране
Форвард рассказал о своем решении завершить карьеру
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37-летний экс-форвард
"Просто перестал кайфовать от футбола, а если я не кайфую от него, то зачем играть. В футбол нельзя играть без удовольствия. Ты должен получать удовольствие, адреналин, должна быть теплота, любовь. Если просто выходить играть, то я это называю – быть разнорабочим. Все факторы вместе повлияли – и отношение, и команда футболистов, и свои моменты. Когда я уходил чемпионат Украины, отношение, сами клубы были другими. Я не видел такого, что сейчас делается.
Теперь я по-разному отношусь к тому, что было раньше, и что есть сейчас. Сейчас люди не помогают футболистам играть в футбол. Это какое-то безумие. Не вижу кайфа в этом.
Наверное да, больше ничего не могу дать. Но и украинский футбол не хочет, чтобы ему что-нибудь давали. Не думаю, что стал культовым футболистом в истории украинского футбола. Я просто делал то, что мне нравилось. Мне не стыдно смотреть в глаза, в зеркало каждое утро. Только добро приносил стране.
Планы на будущее? Буду делать то, что будет приносить стране какую-нибудь помощь. Как и где – еще не знаю. Я отправился на тренерские курсы. Это для общего образования, это нужно. Не вижу себя тренером – это не мое. Не хочу быть седым в 40 лет", - сказал Селезнев.
Напомним, что Селезнев проведет прощальный матч в Ужгороде 6 июня. Поединок будет благотворительным - на нем соберут средства на покупку автомобилей для боевых бригад на разных участках фронта.
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