Российские добровольцы ликвидировали начальника оперативной группировки "Белгород" - ФОТО

В населенном пункте Новая Таволжанка в Белгородской области Российской Федерации, который заняли бойцы "Русского добровольческого корпуса", воюющего на стороне Украины, ликвидирован 52-летний полковник Андрей Стэсев. Он был старшим оперативной группировки "Белгород", сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Согласно оперативной информации, в ночь с 04 на 05 июня в населенном пункте Новая Таволжанка убит полковник гвардии Стэсев Андрей Васильевич – старший оперативной группировки "Белгород". Ранее он занимал должность командира 104-го десантно-штурмового полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации", – говорится в сообщении ГУР Украины.

ГУР также публикует фотографию удостоверения ликвидированного полковника, из которого следует, что он был приписан к воинской части 07264 ВС РФ, базирующейся в Пскове (Псковская область РФ).

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В Легионе "Свобода России" сообщили, что ликвидация Стэсева – результат их с "Русским добровольческим корпусом" работы.

"Хотим сообщить, что совместной группой Легиона "Свобода России" и РДК был убит полковник Стэсев Андрей Васильевич, старший оперативной группировки Белгород. Он погиб в стрелковом бою, как офицер с оружием в руках, но нужно признать, что эти руки по локоть в крови. Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стэсев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины", – говорится в сообщении Легиона.

Напомним, что в начале текущего месяца российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, начали второй этап операции в Белгородской области.

В ряде населенных пунктов, расположенных вблизи украинской границы, шли бои. В частности, боевые действия происходили в пригороде Шебекино (Новая Таволжанка, Титовка).