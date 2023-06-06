Хакеры в эфире российского ТВ запустили обращение Путина, в котором он объявил о вторжении на территории РФ "вооруженных до зубов укронацистов"

Неизвестные хакеры в эфире российского телеканала "Мир" запустили обращение российского президента Владимира Путина, в котором он объявил о полномасштабном вторжении "вооруженных до зубов укронацистов" на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей РФ.

В "обращении" Путин заявил, что он подписал указ о всеобщей мобилизации в России. Судя по сообщению, кремлевские пропагандисты не контролировали эфир около 40 минут.