Хакеры в эфире российского ТВ запустили обращение Путина, в котором он объявил о вторжении на территории РФ "вооруженных до зубов укронацистов"
Кремлевские пропагандисты не контролировали эфир около 40 минут
Неизвестные хакеры в эфире российского телеканала "Мир" запустили обращение российского президента Владимира Путина, в котором он объявил о полномасштабном вторжении "вооруженных до зубов укронацистов" на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей РФ.
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В "обращении" Путин заявил, что он подписал указ о всеобщей мобилизации в России. Судя по сообщению, кремлевские пропагандисты не контролировали эфир около 40 минут.
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