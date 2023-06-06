  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Хакеры в эфире российского ТВ запустили обращение Путина, в котором он объявил о вторжении на территории РФ "вооруженных до зубов укронацистов"
В тренде

Хакеры в эфире российского ТВ запустили обращение Путина, в котором он объявил о вторжении на территории РФ "вооруженных до зубов укронацистов"

Общие новости
(1 голосов)

Кремлевские пропагандисты не контролировали эфир около 40 минут

Хакеры в эфире российского ТВ запустили обращение Путина, в котором он объявил о вторжении на территории РФ "вооруженных до зубов укронацистов"

Новина українською

Неизвестные хакеры в эфире российского телеканала "Мир" запустили обращение российского президента Владимира Путина, в котором он объявил о полномасштабном вторжении "вооруженных до зубов укронацистов" на территорию Брянской, Курской и Белгородской областей РФ.

Читайте такжеЗеленский о войсках РФ в Приднестровье: Захотят жить – уйдут. Такси я им вызывать не буду

В "обращении" Путин заявил, что он подписал указ о всеобщей мобилизации в России. Судя по сообщению, кремлевские пропагандисты не контролировали эфир около 40 минут.

По теме
yellow-arrow
Не только воздушные, но и внутренние тревоги. Итоги УПЛ-2022/23 и дальнейшие перспективы команд
yellow-arrow
Российские добровольцы ликвидировали начальника оперативной группировки "Белгород" - ФОТО
yellow-arrow
Селезнев: Мне не стыдно смотреть в зеркало каждое утро - только добро приносил стране
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде