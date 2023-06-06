Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

Утром вторника, 6 июня, оперативное команду Південь сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Никопольская РВА сообщает, что вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 сантиметров в час. Глава Николаевской ОВА Прокудин сообщил, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация обитателей опасных районов.

Потенциальная зона затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабелов. В СМИ уже много видео, как вода затапливает прибрежные населенные пункты.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра.

Указывается, что всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

выключить все электроприборы;

взять документы и вещи первой необходимости;

ждать инструкции спасателей и полицейских;

помните о своих домашних любимцах.

В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО.