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Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

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Началась эвакуация жителей опасных районов

Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Зеленский созывает экстренное заседание СНБО

фото з відкритих джерел

Новина українською

Утром вторника, 6 июня, оперативное команду Південь сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.

Никопольская РВА сообщает, что вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 сантиметров в час. Глава Николаевской ОВА Прокудин сообщил, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация обитателей опасных районов.

Потенциальная зона затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабелов. В СМИ уже много видео, как вода затапливает прибрежные населенные пункты.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра.

Указывается, что всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:

  • выключить все электроприборы;
  • взять документы и вещи первой необходимости;
  • ждать инструкции спасателей и полицейских;
  • помните о своих домашних любимцах.

В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО.

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В статье: война с россией
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