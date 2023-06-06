Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Зеленский созывает экстренное заседание СНБО
Началась эвакуация жителей опасных районов
фото з відкритих джерел
Утром вторника, 6 июня, оперативное команду Південь сообщило, что российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию.
Никопольская РВА сообщает, что вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 сантиметров в час. Глава Николаевской ОВА Прокудин сообщил, что через 5 часов вода достигнет критического уровня. Началась эвакуация обитателей опасных районов.
Потенциальная зона затопления на правобережной части реки Днепр: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровское, Садовое и частично город Херсон – остров Корабелов. В СМИ уже много видео, как вода затапливает прибрежные населенные пункты.
Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации населения из потенциальных зон затопления на правобережной части Днепра.
Указывается, что всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы;
- взять документы и вещи первой необходимости;
- ждать инструкции спасателей и полицейских;
- помните о своих домашних любимцах.
В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. По данным СМИ, кроме дамбы, россияне взорвали турбины и генераторы Каховской ГЭС.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание СНБО.
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