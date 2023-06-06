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Большинство ракет летело в направлении столицы. В Воздушных силах рассказали, как справились с ночной атакой РФ

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Большинство ракет летело в направлении столицы. В Воздушных силах рассказали, как справились с ночной атакой РФ

Дніпропетровська ОДА

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Ночью 6-го июня 2023 года в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.

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Большинство Х-101/Х-555 направлялись в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".

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В статье: война с россией ПВО ППО ракетная атака
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