Большинство ракет летело в направлении столицы. В Воздушных силах рассказали, как справились с ночной атакой РФ
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Дніпропетровська ОДА
Ночью 6-го июня 2023 года в период с 00:30 по 04:00 оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Атаковали традиционно – из района Каспийского моря с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
Большинство Х-101/Х-555 направлялись в направлении столицы – в зону ответственности воздушного командования "Центр".
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