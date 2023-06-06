ВСУ сбили российский ударный вертолет Ка-52

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в понедельник, 5 июня, украинские воины сбили российский вертолет Ка-52. Приземлить вражеский вертолет удалось на Шахтерском направлении.

Согласно данным Генштаба, этот вертолет стал 299-м уничтоженным с момента полномасштабного вторжения россиян 24 февраля 2022-го.

Также сообщается, что за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 10 вражеских разведывательных БПЛА и 6 ударных разных типов.