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Интенсивность боев на востоке снова повышается - Генштаб сообщает о более чем 40 столкновениях

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ВСУ нанесли врагу большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях

Интенсивность боев на востоке снова повышается - Генштаб сообщает о более чем 40 столкновениях

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 6 июня, сообщает, Россия и дальше сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении россияне атаковали в направлении Ивановского, успеха не имели.

Генштаб сообщает, что в течение понедельника, в результате слаженных действий подразделений сил обороны, безвозвратные потери врага на Лиманском и Бахмутском направлениях составили более 160 человек, еще около 230 окупантов получили ранения. Потери противника в вооружении и военной технике составили 28 единиц.

Также на Авдеевском направлении россияне предприняли неудачную попытку наступления в направлении Авдеевки, а также Северного и Невельского. Украинские защитники отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка, нанеся ему значительные потери. На Шахтерском направлении враг вел наступательные действия в направлении Новоселки, успеха не имел.

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На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают вести оборонные действия.

Сообщается, что за прошедшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 64 авиационных удара, совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В свою очередь авиация сил обороны Украины за понедельник нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 5 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также еще 4 важные цели.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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